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Беспорядки в Одессе: В "битве за Медин" избивали активистов

Комментариев: 4
Активисты Нацкорпуса утверждают, что их сильно избили полицейские и бойцы "Зевса".
Беспорядки в Одессе: В "битве за Медин" избивали активистов
© dumskaya.net
Фото 1/16
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
  • Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
Беспорядки в Одессе: В "битве за Медин" избивали активистов
Представители Нацкорпуса опубликовали фото последствий столкновений с правоохранителями
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В следствии масштабных столкновений возле Одесского национального медицинского университета 3 июня травмы получили 28 человек, еще 51 – задержаны. Конфликт произошел из-за того, что отправленное в отставку руководство не хочет оставлять должности.

Об этом сообщает местное издание “Думская“.

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В здание университета ворвались сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана и пытались сорвать заседание Наблюдательного совета университета. Неизвестные использовали слезоточивый газ и таки сорвали заседание.

Впоследствии аноним сообщил о заминировании помещения и всех эвакуировали. Правоохранители доставили в отделение полиции полсотни людей, те дают объяснения. Предварительно их действия квалифицируют как хулиганство.

“Со стороны Запорожана в беспорядках участвовали бойцы охранной фирмы “Зевс“, со стороны Дубининой и Минздрава — активисты “Нацкорпуса“ и “Автомайдана“ Евгения Резвушкина“, - уточняет издание.

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Как сообщил советник главы ГУНП Руслан Форостяк, открыто уголовное производство по ч.2 и ч.4 ст 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или спецсредств). Задержанных доставили в отделение полиции для установления личностей и проведения процессуальных действий.

При этом активисты “Нацкорпуса“, которые в “битве за Медин“ приняли сторону Министерства здравоохранения, утверждают, что во время сегодняшних столкновений их сильно избили полицейские и бойцы “Зевса“, - подчеркивают журналисты.

Стоит отметить, что столкновения между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным Минздравом руководством происходят не впервые. 

Как сообщалось, 26 ноября 2018 в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета. 

Позже сообщалось, что Минздрав ликвидирует Одесский медицинский университет.

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Теги: Одесса, медуниверситет, беспорядки, Минздрав
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Комментариев (4)
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Коляка    04.06.2019, 14:00
Оценка:  0
Коляка
Микола пошли мосkалей бить,
Пошли, а если они нас побьют?
А нас то за шо?
VSHIVANKA    04.06.2019, 14:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОДЕССА РУССКИЙ ГОРОД !!!
Fon_Pascha    04.06.2019, 13:59
Оценка:  +2
Fon_Pascha
малавато будет. маловато! других проблем нет? хіба ревуть воли, як ясла повні? в стране голод, разруха, ВОРВСТВО ЧИНОВНИКОВ, Война- но главное наци(онали)зм
Krotol2    04.06.2019, 13:52
Оценка:  +1
Krotol2
Ну вот
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