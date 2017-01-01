В Виннице скорая помощь сбила школьницу на переходе

Девочка пересекала пешеходный переход на велосипеде. Полиция открыла уголовное дело против водителя "скорой", но отметила, что ребенок также нарушил правила.

В Виннице автомобиль скорой помощи сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Инцидент случился вечером 3 июня. Известно, что девочка переезжала дорогу на пешеходном переходе и в это время на нее наехала скорая помощь.

В момент столкновения скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Девочка пересекала дорогу на пешеходном переходе npu.gov.ua

Пострадавшая нарушила правила npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное дело npu.gov.ua

У пострадавшей травма головы, перелом ключицы и ушибы. Сейчас она находится в больницы. Угрозы ее жизни нет.

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Правоохранители открыли уголовное производство против водителя скорой помощи. Также полицейские просят всех родителей рассказывать детям правила езды на велосипедах, ведь по правилам дорожного движения “переезжать дорогу, пешеходные переходы на двухколесных транспортных средствах строго запрещено“. Велосипед в таких случаях нужно вести в руках.

Недавно в Борисполе патрульные на “зебре” сбили ребенка.