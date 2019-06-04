На Зеленского подали в суд за выступление на русском языке

Известный правозащитник подал в суд на президента Зеленского.

На Владимира Зеленского подал в суд известный правозащитник Сергей Мельничук. Это уже не первый судебный иск Мельничука против первых лиц государства. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в Facebook.

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Сергей Мельничук подал иск в Верховный суд по поводу выступления президента Владимира Зеленского на iForum-2019. Он считает это выступление противозаконным, поскольку оно было на русском языке.

Истец по делу просит суд обязать президента на законодательном уровне общаться исключительно на украинском языке. По мнению Мельничука, своими действиями Зеленский создает привилегии для русскоязычной нацменьшинства, тем самым нарушая ст. 24 Конституции.

Подобные злоупотребления своим служебным положением отдельными представителями органов государственной власти и их объединения в устойчивые иерархические структуры, деятельность которых направлена ​​на создание привилегий для русского национального меньшинства Украины, стали одной из основных причин аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это обстоятельство свидетельствует, что рассмотрение данного дела представляет значительный общественный интерес, и исключает возможность рассмотрения дела по правилам упрощенного производства, - прокомментировал правозащитник.

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К слову, Сергей Мельничук уже подавал иски по факту использования первыми лицами государства русского языка в публичных выступлениях. В частности, он судился в Аваковым и Аброськиным.

Напомним, Львовский облсовет требует, чтоб Зеленский разговаривал на украинском. Львовские депутаты выдвинули требования к президенту.