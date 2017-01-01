“Зачем баллотироваться, если вы обманываете людей?”: Парубий отчитал прогульщиков

Спикер Верховной Рады отчитал народных депутатов, которые систематически прогуливают заседания парламента.

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты-прогульщики обманывают украинцев, которые за них голосовали. Об этом Парубий заявил во время заседания ВР, когда не хватило голосов для принятия закона, передает Depo.ua.

Как можно во время сессии быть за пределами рабочего места? Я этого не понимаю и не принимаю. И многие хотят баллотироваться в следующую Раду. Зачем баллотироваться, если вы не ходите на работу? Если вы обманываете людей? - заявил Парубий.

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Напомним, Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют. Спикер резко отреагировал на заявления представителя Зеленского Руслана Стефанчука.

“Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно будут предложены на внесение в повестку дня, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют,” - подчеркнул Парубий.