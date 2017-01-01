Суд ООН обнародовал доказательства Украины в деле против РФ

В документе изложены доказательства по существу дела "Украина против России".

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который подтверждает нарушения Россией Конвенции Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Украинформ.

Читай также: Суд ООН сегодня обнародует на сайте Украинской меморандум

Так, в документе содержится более тысячи приложений. Пока что эти приложения недоступны, однако в них излагаются доказательства по существу дела.

Напомним, сегодня суд ООН выслушает экспертов в защиту Украины. Зеркаль указала, что на слушаниях в Гааге задача Украины сегодня - "представить Международному Суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу". Первой выступит сама Зеркаль как глава делегации. После этого выслушают профессора Жана-Марка Тувенена.

Читай также: Санкции ЕС против РФ могут продлить до лета 2020 года

Также в МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины. Зеркаль указывает, что Россия пытается “сказать суду: забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия“. Часто, по словам Зеркаль, такие манипуляции срабатывают.