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Суд ООН обнародовал доказательства Украины в деле против РФ

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В документе изложены доказательства по существу дела "Украина против России".
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который подтверждает нарушения Россией Конвенции Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Украинформ.

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Так, в документе содержится более тысячи приложений. Пока что эти приложения недоступны, однако в них излагаются доказательства по существу дела.

Напомним, сегодня суд ООН выслушает экспертов в защиту Украины. Зеркаль указала, что на слушаниях в Гааге  задача Украины сегодня - "представить Международному Суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу". Первой выступит сама Зеркаль как глава делегации. После этого выслушают профессора Жана-Марка Тувенена.

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Также в МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины. Зеркаль указывает, что Россия пытается “сказать суду: забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия“. Часто, по словам Зеркаль, такие манипуляции срабатывают.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, ООН, суд, Гаага
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