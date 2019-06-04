Зеленский не планирует общаться со СМИ в Брюсселе - Йозвяк

Президент Украины сделает одно заявление и не собирается отвечать на вопросы журналистов.

Зеленский не собирается отвечать на вопросы СМИ в Брюсселе EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский не будет отвечать на вопросы СМИ во время своего первого визита за границу. Об этом в Twitter написал корреспондент “Радио Свобода“ в Брюсселе Рикард Йозвяк.

“Интересно, что Зеленский не запрашивал пресс-конференцию с Юнкером (президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - прим. ред.)“, - отметил журналист.

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По словам Йозвяка, президент Украины только сделает общее заявление с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Также он сможет не отвечать на вопросы после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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“Первый визит в Брюссель президента Украины и ни единой возможности для СМИ задать вопросы?“ - удивлен корреспондент.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко дал Владимиру Зеленскому советы, как вести себя во время визита в Брюссель.