Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля из-за смерти его жены

Зеленский указал, что Реувена Ривлин - Нехама “родилась в семье выходцев из Украины“.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Украинский глава отметил, что он очень сожалеет о том, что жена президента Израиля Реувена Ривлин - Нехама умерла. Кроме того, Зеленский указал, что она “родилась в семье выходцев из Украины“.

От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, - говорится в публикации.

З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 июня 2019 г.

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Ранее сообщалось, что на Владимира Зеленского подал в суд известный правозащитник Сергей Мельничук. Это уже не первый судебный иск Мельничука против первых лиц государства. Сергей Мельничук подал иск в Верховный суд по поводу выступления президента Владимира Зеленского на iForum-2019.

Он считает это выступление противозаконным, поскольку оно было на русском языке. Истец по делу просит суд обязать президента на законодательном уровне общаться исключительно на украинском языке. По мнению Мельничука, своими действиями Зеленский создает привилегии для русскоязычной нацменьшинства, тем самым нарушая ст. 24 Конституции.