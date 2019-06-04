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Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля из-за смерти его жены

Комментариев: 1
Зеленский указал, что Реувена Ривлин - Нехама “родилась в семье выходцев из Украины“.
Зеленский выразил соболезнования из-за смерти супруги президента Израиля
Зеленский выразил соболезнования из-за смерти супруги президента Израиля
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Украинский глава отметил, что он очень сожалеет о том, что жена президента Израиля Реувена Ривлин - Нехама умерла. Кроме того, Зеленский указал, что она “родилась в семье выходцев из Украины“.

От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, - говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что на Владимира Зеленского подал в суд известный правозащитник Сергей Мельничук. Это уже не первый судебный иск Мельничука против первых лиц государства. Сергей Мельничук подал иск в Верховный суд по поводу выступления президента Владимира Зеленского на iForum-2019.

Он считает это выступление противозаконным, поскольку оно было на русском языке. Истец по делу просит суд обязать президента на законодательном уровне общаться исключительно на украинском языке. По мнению Мельничука, своими действиями Зеленский создает привилегии для русскоязычной нацменьшинства, тем самым нарушая ст. 24 Конституции.

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Теги: Зеленский, президент, Израиль, жена, смерть, сочувствие
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Комментариев (1)
gylia    04.06.2019, 15:10
Оценка:  0
gylia
Мельничук то ст.24 Конституции Украины читал?
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