Климкин в поиске команды для дальнейшего участия в политике

Глава МИДа ищет команду для участия в парламентских выборах.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что находится в поиске команды для дальнейшего участия в политике. Об этом глава украинского МИДа рассказал в комментарии для Интерфакс-Украина.

Дело не в этих выборах. Дело в том, чтобы это была долгая история, настоящая. Я пока нахожусь в процессе поиска. То есть кого-то уже нашел, кого-то найду в ближайшее время, - отметил Климкин.

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Также министр отметил, что ему не важно, какая именно это будет политическая сила. Главное, чтоб она смогла “полностью перезагрузить страну”.

Напомним, ранее СМИ писали, что глава МИД Украины может воссоединиться с партией “Голос”. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что ведет переговоры со Святославом Вакарчуком касательно вступления первого в политическую партию “Голос”.