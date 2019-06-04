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Климкин в поиске команды для дальнейшего участия в политике

Комментариев: 6
Глава МИДа ищет команду для участия в парламентских выборах.
Климкин ищет команду для выборов
Климкин ищет команду для выборов
EPA/UPG

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что находится в поиске команды для дальнейшего участия в политике. Об этом глава украинского МИДа рассказал в комментарии для Интерфакс-Украина.

Дело не в этих выборах. Дело в том, чтобы это была долгая история, настоящая. Я пока нахожусь в процессе поиска. То есть кого-то уже нашел, кого-то найду в ближайшее время, - отметил Климкин.

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Также министр отметил, что ему не важно, какая именно это будет политическая сила. Главное, чтоб она смогла “полностью перезагрузить страну”.

Напомним, ранее СМИ писали, что глава МИД Украины может воссоединиться с партией “Голос”. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что ведет переговоры со Святославом Вакарчуком касательно вступления первого в политическую партию “Голос”.

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Теги: Климкин, глава МИД, партия, поиски, выборы
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Комментариев (6)
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farfalle    04.06.2019, 15:36
Оценка:  0
farfalle
Ему надо искать, куда бежать....политический труп
MargoTetcher    04.06.2019, 15:09
Оценка:  -1
MargoTetcher
РЕДКИЙ ТОРМОЗ ЭТОТ SALisovoy !!!
SALisovoy    04.06.2019, 15:25
Оценка:  +1
SALisovoy
По сравнению с Вами уж точно имею образование и культуру общения и не ПОРОХОБОТ
SALisovoy    04.06.2019, 14:58
Оценка:  -1
SALisovoy
Или не заблокируете за слово - СЛЕПОЙ ТРАСТ - ну Вы и лецемеры!!!
SALisovoy    04.06.2019, 14:57
Оценка:  -1
SALisovoy
Помню как при диктатуре Порошенка - мне стояло только написать в комментариях СЛЕПОЙ ТРАСТ меня сразу блокировали на пол месяца за нарушения каких то там правил (ВОТ УРОДЫ). Бигмир Ты как уже вылез з под каблука Пороха или таки там и лежите???
farfalle    04.06.2019, 15:36
Оценка:  0
farfalle
Еще не определились, но уже похрюкивают)
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