Предложенный НКРЭКУ механизм сдерживания тарифов снимает последний барьер для введения рынка электроэнергии, – Корольчук

Разработанная Нацкомиссией по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) модель компенсации разницы между тарифами для населения и ее рыночной ценой, нейтрализует риски роста цены электроэнергии для промышленности.

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя письмо регулятора, адресованное Кабинету Министров Украины, пишут Украинские Новости.

"Для потребителей ключевым аспектом введения конкурентного рынка электроэнергии является новая цена. Премьер Гройсман неоднократно подчеркивал, что запустит рынок только в том случае, если защищены будут интересы всех участников процесса – как производителей, так и потребителей электроэнергии. И тот факт, что НКРЭКУ подготовила схему, предотвращающую неконтролируемый рост цен не только для населения, но и для промышленности, существенно повышает шансы на своевременный ввод нового рынка", - сказал Корольчук.

По мнению эксперта, НКРЭКУ эффективно выполнила свою контрольную функцию. Кабмин имеет все предпосылки для безболезненного внедрения энергореформы.

"Предложения регулятора появились как нельзя кстати. Фактически НКРЭКУ сработала на упреждение – не стала дожидаться, когда цены начнут неконтролируемый рост и сработала превентивно. Ведь, как и Гройсман, Оксана Кривенко (председатель НКРЭКУ) заинтересована в том, чтобы запуск рынка не сопровождался ценовыми шоками", - считает он.

Как сообщалось, НКРЭКУ направила в Кабмин и Министерство энергетики и угольной промышленности письмо с предложением о коррекции порядка компенсации разницы между ценой электроэнергии для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка, с целью предотвращения роста цен для небытовых потребителей.

Для урегулирования ситуации НКРЭКУ предлагает обязать "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 80%, а "Укргидроэнерго" – минимум 50% производимой электроэнергии по фиксированным ценам. Это предотвратит неконтролируемый рост цен на электроэнергию АЭС, считает регулятор. При этом цена на аукционах будет одинаковой для всех покупателей, что исключит возможности манипуляций на закупке-продаже (то есть ПУУ не сможет приобрести электроэнергию по цене для населения и перепродать ее малому небытовому потребителю вдвое-втрое дороже).

Для ПУУ регулятор предлагает установить определенную долю закупок на аукционах. На них также будет закупаться электроэнергию на технологические нужды. Оплатить оставшиеся суммы компенсации стоимости электроэнергии для населения, по предложению НКРЭКУ, будет обязан "Энергоатом", заключив соответствующие соглашения с ПУУ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НКРЭКУ подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии. "Мы в среду примем еще 2−3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - отметил он в интервью телеканалу "Интер" 31 мая.

Напомним, второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" должен быть запущен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем заявил, что близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается заблокировать рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.