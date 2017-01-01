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Жестокое убийство и изнасилование девушки в Одессе: появились подробности

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Суд наконец-то вынес приговор по делу об убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в Одессе.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Преступление произошло еще в 2017 году в Малиновском районе Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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Согласно материалам следствия, 20-летний одессит пребывая в состоянии алкогольного опьянения убирал мусор вблизи базы. Затем он увидел 17-летнюю девушку, которая приближалась к кустарникам.

Пьяный парень догнал ее, затащил в кустарники и начал избивать. В процессе он еще и изнасиловал свою жертву. Подсудимый настолько сильно был девушку, что она скончалась от полученных травм.
 

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После того, как парень понял, что его жертва мертва, снял с нее золотые украшения, украл ценные вещи и скрылся с места преступления.

Подсудимый в суде свою вину не признал и не покаялся. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве грабители жестоко поиздевались над беременной девушкой. Медики подозревают, что девушку изнасиловали.

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Теги: изнасилование, преступление, преступник, суд, прокуратура
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