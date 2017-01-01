Зеленский прибыл в Брюссель: появилась программа его визита

Зеленскому предстоит провести множество встреч в течение двух дней в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже приехал в Брюссель и вскоре встретится с президентом Европейской комиссии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Известно, что в 15:30 (16:30 по киевскому времени) Зеленский стретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Далее украинский гарант поедет в штаб-квартиру НАТО, где должна состоятся встреча с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. После этой встречи будет совместная пресс-конференция.

“По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов“, - говорится в сообщении.

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Сегодня в 18:20 (19:20 по киевскому времени) в здании Европейской комисии будет встреча с президентом ЕК, где обсудят вопрос евро, социальный диалог и финансовую стабильность в Украине. На встрече будет присутствовать Валдис Домбровскис, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершиться программа встречей с главой Польши Анджеем Дудой в представительстве Польши в ЕС, после которой также стоит ожидать пресс-конференции.

Второй день в Брюсселе у Зеленского будет таким же активным. Запланированы встречи с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском. После данных встреч будет совместная пресс-конференция.

В ходе своего визита в Брюссель Владимир Зеленский будет отстаивать неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Также президент надеется услышать от руководства ЕС сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации и проведении реформ.

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Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что предстоящая встреча президента Зеленского с президентом ЕК Юнкером - это возможность поддерживать “очень хороший уровень отношений с Украиной“.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не будет отвечать на вопросы СМИ во время своего первого визита за границу.