РФ советует Киеву "доформировать позицию и команду"

Украинской власти стоит завершить формирование своей позиции в вопросе России и окончательно сформировать команду, считают в Кремле.

Песков посоветовал Киеву сначала определиться с позицией EPA/UPG

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Перед встречей в “нормандском“ формате Киеву следует сделать “домашнюю работу“. Такое мнение высказала спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА-Новоси.

Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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“И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат (нормандский)“, - отметил Песков.

Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны, пояснил пресс-секретарь Путина.

“Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет“, - сказал Песков.

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Отвечая на уточняющий вопрос, кто должен сделать “домашнюю работу“, Песков заявил, что, как минимум, это должен сделать официальный Киев, “потому что Киев находится в состоянии формирования и формулирования своих позиций“.

Напомним, ранее Кремль отреагировал на назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Минском процессе.