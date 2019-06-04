Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ советует Киеву "доформировать позицию и команду"

Комментариев: 4
Украинской власти стоит завершить формирование своей позиции в вопросе России и окончательно сформировать команду, считают в Кремле.
Песков посоветовал Киеву сначала определиться с позицией
Песков посоветовал Киеву сначала определиться с позицией
EPA/UPG

Читай также: В Кремле рассказали, каких “первых шагов” ждут от Украины

Перед встречей в “нормандском“ формате Киеву следует сделать “домашнюю работу“. Такое мнение высказала спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА-Новоси.

Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читай также: “Заявления Киева противоречивы”: Медведев не видит стремления Зеленского к миру с РФ

“И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат (нормандский)“, - отметил Песков.

Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны, пояснил пресс-секретарь Путина.

“Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет“, - сказал Песков.

Читай также: В РФ назвали условия для встречи в нормандском формате

Отвечая на уточняющий вопрос, кто должен сделать “домашнюю работу“, Песков заявил, что, как минимум, это должен сделать официальный Киев, “потому что Киев находится в состоянии формирования и формулирования своих позиций“.

Напомним, ранее Кремль отреагировал на назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Минском процессе.

Поделись:
Теги: Кремль, РФ, нормандский формат, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    04.06.2019, 16:16
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Отсталые азиаты-ордынцы в лаптях- не указ для украинцев-европейцев.
Nikolas_Adver    04.06.2019, 17:05
Оценка:  0
Nikolas_Adver
чего вам указывать? нагнуть в позу бобра и заставить грызть перила, чтоб не вякали, обсосы
Alcoolique    04.06.2019, 16:12
Оценка:  0
Alcoolique
пускай идет на-уй...жополиз путинский
WTF2wtf    04.06.2019, 16:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
конструктивное предложение
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь