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Баканову дали воинское звание, чтоб тот смог возглавить СБУ

Комментариев: 3
Иван Баканов получил первое воинское звание.
Баканов получил воинское звание
Баканов получил воинское звание
ssu.gov.ua

Ивану Баканову дали воинское звание для того, чтоб он смог исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины во время отпуска главы ведомства Василия Грицака. Об этом передает УНН, ссылаясь на собственные источники.

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Воинское звание лейтенанта в.и.о. председателя СБУ получил несколько дней назад. Сделано это было для того, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на должность первого заместителя председателя Службы безопасности.

Между тем, известно, что Иван Баканов не служил и на военном учете не числился.

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Напомним, Баканов призвал СМИ помочь Зеленскому побороть "крышевальников". Президент считает, что журналисты могли бы помочь вывести бизнес из тени, не оглядываясь на фамилии.

Также он пригласил журналистов к сотрудничеству. “Приглашаю журналистов-расследователей к сотрудничеству с СБУ... Зеленский поставил задачу победить коррупцию. Больше не будет крышевальников“, - заявил Баканов.  

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Теги: Баканов, СБУ, воинские звание, лейтенант
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    04.06.2019, 15:55
Оценка:  +7
krolikoff_net
Каманда настоящих прахвесианалав. Клоун-лейтенант
alex-zol    04.06.2019, 16:00
Оценка:  -3
alex-zol
да по-лучше, ваших брюхатых хенералов.
colavova    04.06.2019, 16:45
Оценка:  +3
colavova
чьих наших?
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