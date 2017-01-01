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Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровской области

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Дело будет рассматривать судья Екатерина Лукинова.
Филатов требует от Зинкевича публичного опровержения лжи
Филатов требует от Зинкевича публичного опровержения лжи
dpchas.com.ua

Мэр Днепра Борис Филатов обратился с иском в Бабушкинский районный суд города Днепр, требуя опровергнуть информацию, озвученную епископом Днепропетровским и Криворожским Симеоном (в миру Олегом Зинкевичем) Православной церкви Украины. 

Об этом сообщило интернет-издание "Depo.Днипро", ссылаясь на сообщение пресс-службы городского совета Днипра.

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"Олег Зинкевич, который руководит одной из днепровских епархий православной церкви Украины, проигнорировал просьбу городского головы Днипра Бориса Филатова опровергнуть неправдивые обвинения в его адрес. Речь идет о собственных суждениях, которые Зинкевич озвучил во время официальной пресс-конференции 2 недели назад. Впоследствии оказалось, что приведенная им информация не подкреплена фактами и не соответствует действительности. В частности, Олег Зинкевич осуждал якобы высказывания городского головы по поводу получения томоса Православной церковью Украины", – говорится в сообщении.

Филатов передал Зинкевичу письмо, в котором сделал акцент на публичном опровержении лжи в его адрес. На досудебное урегулирование ситуации отводилось 10 дней, однако получатель никак не отреагировал.

Как сообщалось 28 марта, Филатов задекларировал билет в космос и вертолет.

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Теги: Филатов, мэр, Днепр, ПЦУ
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