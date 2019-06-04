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“По-богатому”: Столичный депутат разбрасывался долларами на “Ибице”

Комментариев: 1
Видео развлечений попало в сеть.
Депутат разбрасывал доллары на курорте
Депутат разбрасывал доллары на курорте
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Скандальный депутат Киево-Святошинского районного совета засветился в одесском клубе “Ибица”. Депутат разбрасывался долларовыми купюрами в окружении молодых девушек. Об этом передает издание oblvesti.

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Народный депутат от БПП Александр Паламарчук в одесском клубе “Ибица”, вероятно, праздновал свой день рождения. На видео, кроме депутата, засветились несколько молодых персон женского пола. Депутат решил подчеркнуть свой статус в обществе и придумал слишком пафосное развлечение.

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На видео Паламарчук разбрасывается стодолларовыми купюрами. Все это действие снимала на видео одна из его гостей.

К слову, Александр Паламарчук от БПП уже не впервые попадает в центр скандала. Ранее он напал на школьника, который задал ему вопрос о доходах.

Напомним, в Киеве неадекватная "героиня парковки" устроила скандал из-за замечания. В соцсетях рассказали о женщине-водителе, которая припарковалась на газон, а потом очень неадекватно отреагировала на замечания прохожих.

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Теги: скандал, видео, депутат, доллары, развлечение
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Комментариев (1)
Voland1818    04.06.2019, 16:43
Оценка:  0
Voland1818
Пригрел Пидрашенко под своим крылышком ворюг и откатчиков. Порохоботы - лизать активнее, отмывайте язычками своего Пэдю от липкого коричневого и вонючего ))))
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