“По-богатому”: Столичный депутат разбрасывался долларами на “Ибице”

Видео развлечений попало в сеть.

Скандальный депутат Киево-Святошинского районного совета засветился в одесском клубе “Ибица”. Депутат разбрасывался долларовыми купюрами в окружении молодых девушек. Об этом передает издание oblvesti.

Читай также: Скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”

Народный депутат от БПП Александр Паламарчук в одесском клубе “Ибица”, вероятно, праздновал свой день рождения. На видео, кроме депутата, засветились несколько молодых персон женского пола. Депутат решил подчеркнуть свой статус в обществе и придумал слишком пафосное развлечение.

Читай также: Скандал журналистки и Зеленского: телеканал "Прямой" купил квартиру семье шахтера

На видео Паламарчук разбрасывается стодолларовыми купюрами. Все это действие снимала на видео одна из его гостей.

К слову, Александр Паламарчук от БПП уже не впервые попадает в центр скандала. Ранее он напал на школьника, который задал ему вопрос о доходах.

Напомним, в Киеве неадекватная "героиня парковки" устроила скандал из-за замечания. В соцсетях рассказали о женщине-водителе, которая припарковалась на газон, а потом очень неадекватно отреагировала на замечания прохожих.