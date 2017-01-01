Мосийчука решили не наказывать за демонстрацию заполненного бюллетеня

Депутат подчеркнул, что такое решение является очень важным для него.

Депутата Игоря Мосийчука не будут привлекать к ответственности за публикацию фотографии заполненного избирательного бюллетеня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Мосийчук отметил, что фото с избирательного участка не является правонарушением и это признал Лубенский горрайонный суд Полтавской области.

Сейчас решение уже вступило в законную силу, - указал нардеп.

Депутат подчеркнул, что такое решение является очень важным для него. В частности, Мосийчук сотрудничал с полицией во время составления административного протокола и был готов отстаивать свою позицию в суд.

Решение суда вступило в силу facebook.com/igor.mosijcuk

Такое решение принял суд facebook.com/igor.mosijcuk

Мосийчука не будут штрафовать facebook.com/igor.mosijcuk

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Если решение суда было бы не в мою пользу, я бы так же пытался бы обжаловать его законным способом, а если бы это не удалось - понес бы надлежащую ответственность, - написал депутат.

Мосийчук добавил, что перед законом все должны быть равны: и депутаты, и студенты, и полицейские.

Напомним, скандальный Мосийчук ударил Ляшко тростью по голове.