"Принуждать РФ к миру": Зе рассказал, о чем спросит европейцев

Президент подчеркнул, что необходимо найти рычаги влияния на агрессора ради спасения детей на Донбассе.

Зеленский спросит Европу, что они планируют делать с РФ EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский рассказал, с каких вопросов он начнет разговор с лидерами Европы. Об этом он написал в Facebook.

“Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины“, - пишет президент.

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По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев - 98 мальчиков и 49 девочек, отметил он. Были ранены 363 ребенка.

“Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысяч детей“, - рассказал президент. “Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим“, - добавил Зеленский.

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“Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну“, - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что понимает, что призывов мало. “Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?“, - отметил президент.

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“Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей“, - пишет он.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уже прибыл в Брюссель, и появилась программа его визита.