Во Львове лось погиб, "перелезая" через забор

Хозяин обнаружил животное рано утром, когда собирался на работу и рассказал, что лось получил травму во время прыжка.

Лось проник на территорию частного домовладения и умер спустя несколько минут.

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Об инциденте 4 июня рассказал в Youtube канал lv.suspilne.media. Сообщается, что происшествие случилось в Железнодорожном районе Львова.

Животное перелезло через высокую ограду, чтобы попасть в частное домовладение, однако во время “проникновения“ лось был серьезно травмирован и в скором времени погиб.

Хозяин двора Станислав Овчаренко, обнаруживший мертвого лося рассказал, что лось пришел в гости еще с утра, но во время прыжка сильно поранился.

Местные жители позвонили на “Горячую линию города Львова“, чтобы организовать вывоз погибшего животного. Для того, чтобы забрать со двора тело пришлось демонтировать часть забора.

Как сообщалось 31 мая, в Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил лося.