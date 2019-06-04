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Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемые отказались давать показания

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Также подозреваемые отказались проходить экспертизы.
Подозреваемый Приходько
Подозреваемый Приходько
informator.news

Подозреваемые в жестоком убийстве 5-летнего мальчика Кирилла в Киевской области сотрудники полиции Владимир Петровец и Иван Приходько отказались от дачи показаний. Об этом передает Opinion.

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Подозреваемые отказались давать любые показания под протокол. Вины своей они не признают. Более того, подозреваемые копы отказались от прохождения экспертизы на алкоголь и следы пороха.

Мой клиент сегодня, в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности близких лиц, отказался от показаний, - сказал адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий.

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Похожее заявление сделал и адвокат другого подозреваемого Ивана Приходько. Адвокаты отметили, что их подзащитные не признают своей вины.

Напомним, под МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись “Убийцы”. Под зданием МВД убрали все, что принесли активисты в память об убитом 5-летнем Кирилле.

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Теги: убийство мальчика, копы, полиция, показания, отказ
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