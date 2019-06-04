Супрун заявила о рейдерском захвате одесского медуниверситета

Экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, по словам Супрун, настроен на затяжную борьбу за “свой“ университет“.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о рейдерском захвате Одесский национального медицинского университета (ОНМедУ).

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава напомнила, что вчера в Одесском национальном медицинском университете происходило внеочередное заседание Наблюдательного совета. Однако неизвестные лица ворвались в здание ректората и силой сорвали совет.

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“Совет должен был решить вопрос о рассмотрении многочисленных жалоб от сотрудников о совершении давления на них. В частности, относительно незаконных увольнений, происходящих в университете. Но неизвестные, используя слезоточивый газ, этому помешали. Вследствие их действий пострадали 28 человек“, - рассказала Супрун.

По ее словам, здание учебного заведения захватили рейдеры.

“Студенты и преподаватели медуниверситета уже шестой месяц не получают стипендии и зарплаты. Здание университета захвачено рейдерами, саботируются решения Министерства здравоохранения Украины и уполномоченных министерством лиц, судами блокируются решение о реорганизации медуниверситета“, - заявила Ульяна Супрун.

Экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, по словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, “с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за “свой“ университет“.

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“Коррупционеры, которые проплачивают титушок и адвокатов, которые “организуют“ необходимые решения коррумпированных судей - это настоящая реальность “высшего образования“. Заложниками таких людей являются не только студенты и сотрудники, заложниками этих людей являются все граждане Украины. О нашем с вами здоровье идет речь, когда студенты учатся в атмосфере запугивания, коррупции и некомпетентности“, - написала глава Минздрава.

Супрун утверждает, что когда министерство хочет провести аудит работы руководства университета, людей не пускают на территорию, когда хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и ​​“запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами“.

“Мы тут не отступимся в борьбе за честное и качественное медицинское образование. Правда и прогресс победят. Как бы медицинские феодалы этому не опирались, как бы сильно они не хотели сохранить свои кабинеты“, - заявила Ульяна Супрун.

Как сообщалось, в следствии масштабных столкновений возле Одесского национального медицинского университета 3 июня травмы получили 28 человек, еще 51 – задержаны. Конфликт произошел из-за того, что отправленное в отставку руководство не хочет оставлять должности.