Киевские чиновники передавали секретные данные - СБУ
Сотрудники СБУ установили, что чиновники Деснянской РГА Киева разглашали государственную тайну. Об этом сообщил УНН, ссылаясь на данные материалов суда.
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны 25 апреля. Известно, что работники администрации Деснянского района Киева имеют доступ к “Мобилизационному плану Деснянского Района“ и “Плану гражданской защиты Деснянского района на особый период“.
Во время тематической проверки сотрудники СБУ выявили разглашение государственной тайны работниками Деснянской РГА.
Оказалось, что и.о. председателя Деснянской РГА (Виктор Крохмалюк) предоставлял с февраля 2017 по январь 2018 постороннему человеку доступ к материальным носителям секретной информации, которые находились в райадминистрации.
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В результате расследования суд позволил следователям СБУ изъять личные дела председателя РГА Геннадия Заболотного, бывшего и.о. председателя РГА Виктора Крохмалюка и главного специалиста режимно-секретной работы Деснянского РГА Владимира Медведева.
Ранее сообщалось, что Баканову дали воинское звание, чтоб тот смог возглавить СБУ.