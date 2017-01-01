Киевские чиновники передавали секретные данные - СБУ

Спецслужба обнаружила разглашение гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева.

Сотрудники СБУ установили, что чиновники Деснянской РГА Киева разглашали государственную тайну. Об этом сообщил УНН, ссылаясь на данные материалов суда.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны 25 апреля. Известно, что работники администрации Деснянского района Киева имеют доступ к “Мобилизационному плану Деснянского Района“ и “Плану гражданской защиты Деснянского района на особый период“.

Во время тематической проверки сотрудники СБУ выявили разглашение государственной тайны работниками Деснянской РГА.

Оказалось, что и.о. председателя Деснянской РГА (Виктор Крохмалюк) предоставлял с февраля 2017 по январь 2018 постороннему человеку доступ к материальным носителям секретной информации, которые находились в райадминистрации.

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В результате расследования суд позволил следователям СБУ изъять личные дела председателя РГА Геннадия Заболотного, бывшего и.о. председателя РГА Виктора Крохмалюка и главного специалиста режимно-секретной работы Деснянского РГА Владимира Медведева.

Ранее сообщалось, что Баканову дали воинское звание, чтоб тот смог возглавить СБУ.