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КСУ определился с датой рассмотрения иска о роспуске Рады

Комментариев: 1
Судьи также решили, что дело о роспуске неотложно и будет рассмотрено в форме устного производства.
Конституционный суд 11 июня рассмотрит иск о роспуске Рады
Конституционный суд 11 июня рассмотрит иск о роспуске Рады
УНИАН

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Большая палата Конституционного Суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу о роспуске Рады. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, речь идет о представлении 62 депутатов о соответствии Основному закону указа президента “О досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов“.

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“Большой палатой Конституционного Суда Украины принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства“, - говорится в сообщении. 

Кроме того, Большая палата признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания палаты КСУ состоится 11 июня 2019 в 10:00, уточнили в суде.

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Напомним, ранее “Народный фронт“ потребовал приобщить к делу о роспуске Верховной Раду стенограмму встречи лидеров фракций с президентом в АП.

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Теги: КСУ, суд, иск, Рада, роспуск, ВР, Зеленский
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 18:03
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Все под "честное слово" никаких доказательств ни от одной из сторон.
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