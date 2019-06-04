КСУ определился с датой рассмотрения иска о роспуске Рады

Судьи также решили, что дело о роспуске неотложно и будет рассмотрено в форме устного производства.

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Большая палата Конституционного Суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу о роспуске Рады. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, речь идет о представлении 62 депутатов о соответствии Основному закону указа президента “О досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов“.

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“Большой палатой Конституционного Суда Украины принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства“, - говорится в сообщении.

Кроме того, Большая палата признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания палаты КСУ состоится 11 июня 2019 в 10:00, уточнили в суде.

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Напомним, ранее “Народный фронт“ потребовал приобщить к делу о роспуске Верховной Раду стенограмму встречи лидеров фракций с президентом в АП.