КСУ определился с датой рассмотрения иска о роспуске Рады
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Большая палата Конституционного Суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу о роспуске Рады. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Напомним, речь идет о представлении 62 депутатов о соответствии Основному закону указа президента “О досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов“.
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“Большой палатой Конституционного Суда Украины принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства“, - говорится в сообщении.
Кроме того, Большая палата признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания палаты КСУ состоится 11 июня 2019 в 10:00, уточнили в суде.
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Напомним, ранее “Народный фронт“ потребовал приобщить к делу о роспуске Верховной Раду стенограмму встречи лидеров фракций с президентом в АП.