Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прикарпатского чиновник лишили водительских прав за пьяную езду: Он сменил фамилию и снова ездит

Комментариев: 2
Свободовца 6 раз штрафовали за пьяную езду.
Олег Лемчик (ранее Лемчак) избирался от ВО "Свобода"
Олег Лемчик (ранее Лемчак) избирался от ВО "Свобода"
kurs.if.ua

В Ивано-Франковске заместитель начальника “Городской аварийно-спасательной службы“ Олег Лемчик (ранее Лемчак), которого шесть раз штрафовали за пьяную езду, на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами, а также изъяли автомобиль, снова получил водительские права.

Об этом сообщил местный сайт “Курс“.

Читай также: Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир – СМИ

Отмечается, что в городском суде рассматривается производство по иску Олега Лемчика об отмене постановления об административном нарушении. В марте этого года патрульные составили на него постановление по ч.4 ст.126 КУоАП - управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав.

В декабря 2017 года суд признал Лемчика виновным в управлении авто в пьяном виде, оштрафовал на 40 800 гривен (с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и с возмездным изъятием автомобиля марки Renault Megane). С 2015 года это уже шестое постановление суда, по которому его привлекли к ответственности за пьяную езду. Правда, все постановления были составлены на Олега Лемчак. Но в феврале этого года он сменил фамилию на Лемчик.

Читай также: В Киеве поймали за рулем очень пьяного экс-депутата

Возмездное изъятие предусматривает конфискацию автомобиля с возвратом средств бывшему владельцу. Для взыскания штрафов исполнительная служба вынесла постановление о розыске имущества должника. В мае 2018 патрульные нашли автомобиль. Как говорится в электронной декларации Лемчак (теперь уже Лемчик), за свой автомобиль он получил 82 278 гривен.

Однако, в марте 2018 года патрульные снова остановили его за рулем другого Renault Megane и составили в отношении него протокол за управление автомобилем лицом, лишенным прав. Нарушитель обжаловал постановление в суде, поскольку оно составлено на его прошлую фамилию. Издание отмечает, что фамилию чиновник сменил в феврале, поэтому отказался от идентификационного кода и получил новые права в конце марта - уже после того, как на него составили постановление.

До того, как Олег Лемчик стал заместителем начальника “Городской аварийно-спасательной службы“, он работал юрисконсультом в КП “Муниципальная стража“. В 2015 году он баллотировался в Ивано-Франковский городской совет от ВО “Свобода“.

Как сообщалось, в июле 2018 в Киеве поймали за рулем пьяного работника Высшего спецсуда.
Поделись:
Теги: водительские права, депутат, Ивано-Франковск, пьяный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
NOREGA    04.06.2019, 18:36
Оценка:  -1
NOREGA
Ха ха . Это все по вновь принятому украинскому закону. Все должны сменить фамилии на украинские и ты чист перед законом.
Lyonya-Space    04.06.2019, 18:35
Оценка:  -1
Lyonya-Space
На кол, эту чупакабру!
СтальнаяКрыса    04.06.2019, 18:30
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Надоел он уже многим, надо проследить за ним и когда он будет ехать за рулём "на веселе", устроить ему крупное ДТП, если и останется жив, то точно станет инвалидом. Столкнуться он должен с крупным грузовым авто, а ДТП должно произойти так что бы 100% была его вина.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь