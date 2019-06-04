На Банковой митингуют ветераны и активисты
Под Администрацией президента во вторник, 4 июня, представители Нацкорпуса и ветеранских организаций проводят акцию с требованием предоставить украинское гражданство иностранным добровольцам, сообщает Укринформ.
Отмечается, что под АП собралось более пяти сотен человек, среди них много лиц в футболках Нацдружин и Нацкорпуса.
Митингующие скандируют "Паспорт добровольцам", "Слава Украине - героям слава", "Слава нации - смерть врагам", "Вместе - и до конца", держат в руках плакаты с надписями "Что нам еще сделать, чтобы получить гражданство?", " добровольцы завоевали гражданство на передовой "и другие.
Также на месте присутствуют правоохранители, в частности полиция диалога.
"Сегодня мы требуем от президента Зеленского (подписать указ о предоставлении иностранным добровольцам гражданства - ред.), Он может это сделать", - сказал представитель Национального корпуса Денис Котенко.
Он отметил, что это - "люди, которые с 2014 года приехали сюда, пожертвовали своими домами, многие пожертвовал своим здоровьем, - эти люди потеряли все и эти люди сегодня не имеют даже паспорта".
Он отметил, что сложилась абсурдная ситуация: один из необходимых для получения гражданства документов – справка о несудимости. Однако, некоторые добровольцы приехали из России, "и значит, им нужно ехать туда, и получать там справку о несудимости, и все понимают, что это абсолютный абсурд и идиотизм".
Участники акции планируют передать требования представителю президента Зеленского.
Организаторы планируют провести следующую акцию в четверг под стенами Верховной Рады во время пленарного заседания. Они будут требовать от депутатов проголосовать за законопроект, упрощающий процедуру предоставления гражданства иностранным добровольцам.
Cмотрите фотогалерею: На Банковой митингуют ветераны и активисты
Напомним, в свой последний рабочий день пятый президент Украины Петр Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы и сестре Сенцова.
А президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили.
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