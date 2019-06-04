Вакарчук требует закон, контролирующий отношения с РФ

Политик призвал Зеленского заняться разработкой такого закона.

Известный музыкант и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского разработать особый закон, который сможет контролировать взаимоотношения со страной-агрессором. Об этом Вакарчук заявил во время эфира на телеканале ICTV.

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По мнению Вакарчука, Украине нужен закон, в котором не будет “политики и двойных стандартов”.

Вакарчук уверен, что артистов и бизнесменов должны ограничить на законодательном уровне, чтоб не было проблем с гастролями и бизнесе между странами.

У нас везде двойные стандарты. Мы не понимает торговать можно, или нельзя. Ездить на концерты можно, или нельзя… Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику касательно РФ, - подчеркнул Вакарчук.

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Также политик заявил, что целью этого законопроекта должно стать избавление от двойных стандартов.

Напомним, Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”. Компания политика подала заявку на патент.