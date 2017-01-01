Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность.

Подготовка к посягательству на территориальную целостность - так сейчас квалифицировано дело

Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины"

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Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины"

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Из-за видеоролика об “оккупации Буковины“ Румынией главный военный прокурор Анатолий Матиос провел оперативное совещание о посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Участники совещания обсудили план досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 110 УК.

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Статья предусматривает санкции за подготовку к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Среди действий, которые входят в понятие такой подготовки, есть, в том числе, публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

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Информация об указанном преступлении внесена в ЕРДР от 3 июня. “Оперативные подразделения СБУ получили процессуальные поручения прокурора о проведении конкретных следственных действий“, отмечается в сообщении ведомства.

Правоохранители установят обстоятельства совершения преступления и всех причастных лиц.

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Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Матиос собирает силовиков из-за видео об “оккупации Буковины“.