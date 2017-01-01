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Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины"

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Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность.
Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины"
© gp.gov.ua
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  • Подготовка к посягательству на территориальную целостность - так сейчас квалифицировано дело
  • Уголовное производство открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность
  • Военный прокурор вчера зарегистрировал уголовное производство
  • Матиос собрал силовиков из-за попытки посягательства на целостность Украины
  • Правоохранители поведут розыскные действия по поручению ГПУ
  • СБУ получила от военного прокурора поручения
  • Совещание провели оперативно, в нем участвовали силовики
Матиос раздал силовикам поучения в связи с видео об "оккупации Буковины"
Подготовка к посягательству на территориальную целостность - так сейчас квалифицировано дело
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Из-за видеоролика об “оккупации Буковины“ Румынией главный военный прокурор Анатолий Матиос провел оперативное совещание о посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Участники совещания обсудили план досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 110 УК.

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Статья предусматривает санкции за подготовку к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Среди действий, которые входят в понятие такой подготовки, есть, в том числе, публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

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Информация об указанном преступлении внесена в ЕРДР от 3 июня. “Оперативные подразделения СБУ получили процессуальные поручения прокурора о проведении конкретных следственных действий“, отмечается в сообщении ведомства.

Правоохранители установят обстоятельства совершения преступления и всех причастных лиц.

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Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Матиос собирает силовиков из-за видео об “оккупации Буковины“.

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Теги: Матиос, Буковина, совещание, ГПУ, силовики
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