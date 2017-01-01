У Кучмы рассказали, о чем будут говорить на заседании ТКГ в Минске

Кучма сегодня встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком в Киеве. Они обсудили повестку дня завтрашней работы в Минске.

У Кучмы сообщили, какие темы будут поднимать на заседании ТКГ president.gov.ua

В среду, 5 июня, в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Пресс-секретарь представителя Украины в Миске Леонида Кучмы рассказала, какие вопросы будут поднимать на встрече.

Об этом Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

Читай также: Зеленский заявил, что готов одолжить Кучме свой паспорт для поездок в Минск

Олифер указывает, что Кучма сегодня встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком в Киеве. Они обсудили повестку дня завтрашней работы в Минске.

Основные вопросы, которые будут обсуждать - освобождение заложников и вопросы безопасности.

Напомним, Президент Владимир Зеленский во время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.

Читай также: К Зеленскому в АП тайно ездит Пинчук - СМИ

Также Кремль отреагировал на назначение Кучмы представителем на Минских переговорах. В Кремле называют Кучму авторитарным, но опытным деятелем. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, бывший украинский президент хорошо разбирается в проблематике. Однако для российской стороны важна “концептуальная позиция“ Владимира Зеленского.