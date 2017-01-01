Зеленский в Брюсселе встретился с генсеком НАТО
В Брюсселе во вторник, 4 июня, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, Столтенберг встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.
"Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу", - говорится в сообщении.
После этого они зашли в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.
Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Также сегодня ожидается встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.
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