Зеленский в Брюсселе встретился с генсеком НАТО

После Юнкера Зеленского в Брюсселе встретил генсек НАТО. Также запланирова встреча с президентом Польши.

В Брюсселе во вторник, 4 июня, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Столтенберг встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.

"Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу", - говорится в сообщении.

После этого они зашли в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Также сегодня ожидается встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.

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