Полиция частично перекрывала дорогу пока спасатели убирали клей из перевернувшегося прицепа.

В Ровенской области во время ДТП перевернулся полуприцеп, заполненный клеем ПВА, в результате чего дорогу залило клеем. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что спасатели оказали помощь по смыванию клея ПВА с трассы. Инцидент произошел минувшей ночью.

"4 июня в 3:38 в Службу спасения Ровенской области по номеру 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-06 вблизи села Сынив Гощанского района", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, перевернулся и клей вылился на дорогу. Спасатели сразу же смыли клей с автодороги. Пострадавших нет.

Работники полиции почти на полчаса ограничили движение автотранспорта.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области дорогу залило клеем ПВА

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