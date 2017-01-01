Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ

Украина готова к переговорам и выполнению минских соглашений, но сначала должна стать способной защитить себя, сказал президент.

Зеленский не стал раскрывать позиции Украины на переговорах в Минске Администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений, сообщает ТАСС.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом". "Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Как сообщалось, накануне Зеленский назначил Леонида Кучму возглавлять переговоры в Минске по Донбассу от Украины. Напомним, он покинул эту должность в октябре 2018 года.

Следующее заседание Контактной группы в Минске состоится 5 июня. На нем Кучма намерен предложить объявить новое перемирие на Донбассе.

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