Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов провести переговоры с Россией по поводу выполнению минских соглашений.
Об этом сообщает ТАСС.
Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле, - говорит Зеленский.
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Президент говорит, что хотел бы дать “новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом“. Глава государство надеется восстановить “диалог Украина-НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны“.
Однако, сначала, по словам Зеленского, нужно провести реформы в Украине, которые приблизят нашу страну к стандартам НАТО.
В частности, на встрече контрактной группы 5 июня по урегулированию ситуации на Донбассе впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.
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Зеленский рассказал, что хочет завершить все переговоры, остановить огонь, провести обмен пленными и выполнить другие пункты.
Ранее сообщалось, что известный музыкант и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского разработать особый закон, который сможет контролировать взаимоотношения со страной-агрессором.