У жителя Луганской области нашли оружие и коноплю
Cотрудники Старобельского отдела полиции в ходе проведения обыска дома в селе Светлое, обнаружили у хозяина оружие и боеприпасы. Также были выявлены посевы конопли на приусадебном участке, сообщает управление Нацполиции в Луганской области во вторник, 4 июня.
Отмечается, что 43-летний мужчина хранил дома пистолет, два магазина с патронами к нему и охотничий нож.
На приусадебном участке полицейские обнаружили посев конопли, которые хозяин выращивал между растениями кукурузы.
Все обнаруженное было изъято и направлено на эксперизу.
Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, посев или выращивание снотворного мака или конопли (ст.263, ст. 310 УК Украины).
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Ранее правоохранители изъяли более 600 кустов конопли у жителя Киевской области. Он вырастил растения на своем приусадебном участке.
Также сообщалось, что житель Львова устроил в собственном доме нарколабораторию и пытался провезти наркотики в Польшу.
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