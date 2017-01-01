У жителя Луганской области нашли оружие и коноплю

На приусадебном участке полицейские обнаружили посев конопли, которые хозяин выращивал между растениями кукурузы.

Cотрудники Старобельского отдела полиции в ходе проведения обыска дома в селе Светлое, обнаружили у хозяина оружие и боеприпасы. Также были выявлены посевы конопли на приусадебном участке, сообщает управление Нацполиции в Луганской области во вторник, 4 июня.

Отмечается, что 43-летний мужчина хранил дома пистолет, два магазина с патронами к нему и охотничий нож.

На приусадебном участке полицейские обнаружили посев конопли, которые хозяин выращивал между растениями кукурузы.

Все обнаруженное было изъято и направлено на эксперизу.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, посев или выращивание снотворного мака или конопли (ст.263, ст. 310 УК Украины).

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Ранее правоохранители изъяли более 600 кустов конопли у жителя Киевской области. Он вырастил растения на своем приусадебном участке.

Также сообщалось, что житель Львова устроил в собственном доме нарколабораторию и пытался провезти наркотики в Польшу.

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