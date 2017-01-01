"Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание": Аваков и Князев встретились с семьей убитого мальчика

Сотрудники управления НПУ решили перечислить семье умершего свой однодневный заработок и взять на себя все расходы за похороны ребенка.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальное полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой умершего 5-летнего Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба МВС.

Читай также: Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве ребенка

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Татьяны (мама Кирилла - прим.ред.) Дениса Тлявова. Князев пообещал предоставить психологов, которые работают с людьми, пережившими потерю близких.

Князев пообещал помочь в расследовании mvs.gov.ua

Кроме того, Князев извинился перед родными умершего мальчика от имени Национальной полиции и уверил, что будет способствовать расследованию.

Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно сотрудничать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание, - подчеркнул Аваков.

Читай также: “Мой мальчик любил жизнь”: мать убитого полицейскими мальчика

В свою очередь, Сергей Князев сообщил, что сотрудники управления НПУ Киевской области решили перечислить семье умершего свой однодневный заработок. Правоохранители также предоставят всю необходимую помощь и возьмут на себя расходы за похороны ребенка.

Аваков надеется на адекватное наказание mvs.gov.ua

Напомним, в Киевской области пятилетний мальчик получил тяжелое ранение головы в результате случайного выстрела.