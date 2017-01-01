"Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание": Аваков и Князев встретились с семьей убитого мальчика
Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальное полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой умершего 5-летнего Кирилла Тлявова, которого застрелили полицейские.
Об этом сообщает пресс-служба МВС.
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Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Татьяны (мама Кирилла - прим.ред.) Дениса Тлявова. Князев пообещал предоставить психологов, которые работают с людьми, пережившими потерю близких.
Кроме того, Князев извинился перед родными умершего мальчика от имени Национальной полиции и уверил, что будет способствовать расследованию.
Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно сотрудничать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание, - подчеркнул Аваков.
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В свою очередь, Сергей Князев сообщил, что сотрудники управления НПУ Киевской области решили перечислить семье умершего свой однодневный заработок. Правоохранители также предоставят всю необходимую помощь и возьмут на себя расходы за похороны ребенка.
Напомним, в Киевской области пятилетний мальчик получил тяжелое ранение головы в результате случайного выстрела.