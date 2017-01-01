В Минфине подсчитали, сколько стоит обучение одного школьника
В прошлом году на подготовку одного ученика в школе потратили из бюджета Украины в среднем 21,3 тысячи гривен.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, который проанализировал данные за год об использовании субвенции на образование и другие показатели о работе учреждений среднего образования.
Сообщается, что в анализ попали 14,8 тыс украинских школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 425 тыс учителей. Расходы этих школ за прошлый год составили 82,8 млрд грн.
В Минфине отмечают, что средние расходы на обучение одного школьника в отдельных районах и объединенных территориальных общинах превысили запланированный показатель по Украине в несколько раз.
Министерство подготовило аналитический инструмент, благодаря которому можно понять, как расходовались бюджетные средства на образование по стране, регионам, областям и даже школам.
Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить среднее образование с помощью нового закона.
Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.
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