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Украина и НАТО проведут дополнительные учения

Комментариев: 4
Альянс продолжит помогать Украине. На кибербезопасность и медицинскую реабилитацию выделят более 40 млн евро.

НАТО и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом во вторник, 4 июня, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет ТАСС.

"В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", - сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

"Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.

Зеленский в свою очередь выразил надежду на возобновление работы Комиссии НАТО - Украина, которая сейчас заблокирована Венгрией. "Мы надеемся, что будет возобновлен наш регулярный диалог в рамках Комиссии НАТО - Украина", - сказал он.

Перед этим Зеленский рассказал о будущих переговорах в Минске по урегулировании ситуации на Донбассе.

Напомним, учения НАТО в Черном море Морской щит-2019 состоялись в апреле.

 

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, Черное море, учения, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колорад    04.06.2019, 19:23
Оценка:  -3
Колорад
Сегодня в Донецке вооруженными силами майдана была обстреляна мечеть. А где инфа по этому поводу?
Kostos    04.06.2019, 19:43
Оценка:  +1
Kostos
ПНХ
Letohradek    04.06.2019, 20:06
Оценка:  0
Letohradek
Лаконично! ))))
Джо-кер    04.06.2019, 19:43
Оценка:  0
Джо-кер
Пипец скоро будет Донецку. Лучше сдавайтесь.
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