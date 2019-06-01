Генсек НАТО ждет от Зеленского оценки последних событий на Донбассе.

В НАТО оценили намерения Зеленского мирно урегулировать конфликт на Донбассе president.gov.ua

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс положительно оценил намерения президента Украины Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на Донбассе.

Об этом пишет Европейская правда.

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Столтенберг рассказал о том, что он с Зеленским обсудил ситуацию на востоке Украины, в том числе и выдачу российских паспортов украинцам.

Генсек НАТО отметил, что ждет на заседании комиссии Украина-НАТО, что президент Украины даст оценку последним событиям на Донбассе.

Мы ценим намерения президента мирным способом решить конфликт, - сказал Столтенберг.

Более того, генсек НАТО поприветствовал решение трибунала ООН, которые обязал РФ освободить плененных украинских моряков.

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Ранее сообщалось, что Украина и НАТО проведут дополнительные учения. Альянс продолжит помогать Украине. На кибербезопасность и медицинскую реабилитацию выделят более 40 млн евро. Зеленский в свою очередь выразил надежду на возобновление работы Комиссии НАТО - Украина, которая сейчас заблокирована Венгрией.