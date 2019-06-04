Зеленский рассказал о планах по Донбассу

Президент Украины во время встречи с главой НАТО говорил о прекращении огня на Донбассе и обмене пленными. В свою очередь Столтенберг осудил выдачу российских паспортов жителям региона.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 4 июня, рассказал о намерении построить мост в районе Станицы Луганской, а также о реализации "минских соглашений", сообщает ТАСС.

"Что касается определенных шагов в "Минске", я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Йенсом Столтенбергом.

К слову, строительство моста у КПВВ Станица Луганская, было анонсировано еще в марте.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".

"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", - отметил Зеленский.

В свою очередь глава НАТО Столтенберг говорил о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", - сказал Столтенберг.

Напомним, Зеленский также заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению минских соглашений.

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