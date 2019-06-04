Конфликт возник между собственником и арендатором здания на улице Береговой. Суд снял арест на здание несколько дней назад.

В Днепре на улице Береговой произошел конфликт между группой мужчин, который завершился стрельбой. Прибывшие силовки задержали около 30 человек, сообщает Информатор во вторник, 4 июня.

Отмечается, что конфликт возник между собственником и арендатором здания. По словам одной из сторон, суд снял арест на здание несколько дней назад, однако это решение не помогло решить конфликт.

"Вчера, 3 июня, на месте также возник конфликт, однако тогда все ограничилось вызовом полиции и поездкой в райотдел. Уже 4 июня вторая сторона перешла к более активным действиям: придя под здание, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять. По информации очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось", – говорится в сообщении.

Сразу после этого на место приехало шесть экипажей патрульной полиции. Позже прибыли сотрудники тактико-оперативного реагирования, следственного отдела, а также сотрудники спецподразделения КОРД. Им удалось задержать большинство участников конфликта. Их доставили в отделение полиции для выяснения деталей инцидента.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках проникли в административное здание Одесского медуниверситета и, по словам главы Минздрава Ульяны Супрун, захватили учебное заведение. Она полагает, что здание университета захвачено рейдерами, а решения МОЗ саботируются.

Также стало известно, что в Киевской области произошла рейдерская атака на город с населением в 18 тысяч человек. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, но при этом не уточнил, о каком именно городе идет речь.

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