На Донбассе за день три обстрела, ранен боец

Враг применил минометы калибра 120 мм с общим расходом 20 мин, станковые противотанковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Враг применил минометы калибра 120 мм с общим расходом 20 мин, станковые противотанковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Подразделения сепаратистов cначала нынешних суток три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 4 июня.

Так, позиции у города Авдеевка Донецкой области со стороны неподконтрольного поселка Спартак были обстреляны из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; а в районе поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области со стороны Спартака – из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции сил ООС у поселка Золотое-4 Луганской области были обстреляны из снайперского оружия со стороны населенного пункта Садовый.

ВСУ отвечали на вражеские обстрелы, потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 3 июня на Донбассе зафиксировали 13 вражеских обстрелов. Шесть раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Украинские военные не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet