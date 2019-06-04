Украина выдала Польше насильника и убийцу

За подозреваемым из Польши прислали военный самолет. Мужчину вели в цепях и специальной маске.

Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, который подозревается в изнасиловании и жестком убийстве девушки. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, экстрадиционный процесс длился полгода. Задержанного перевозили в специальной маске, в наручниках и цепях.

Сарган отметила, что убийство девушки в соседней Польше получило широкий резонанс, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины.

"После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, запаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь", - рассказала Сарган.

Она также отметила, что Польша прислала за задержанным военный самолет.

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