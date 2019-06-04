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Украина выдала Польше насильника и убийцу

Комментариев: 2
За подозреваемым из Польши прислали военный самолет. Мужчину вели в цепях и специальной маске.
Задержанного вели в специальной маске
Задержанного вели в специальной маске
facebook.com/LarysaSargan

Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, который подозревается в изнасиловании и жестком убийстве девушки. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, экстрадиционный процесс длился полгода. Задержанного перевозили в специальной маске, в наручниках и цепях.

Сарган отметила, что убийство девушки в соседней Польше получило широкий резонанс, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины.

"После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, запаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь", - рассказала Сарган.

Она также отметила, что Польша прислала за задержанным военный самолет.

 

 

Ранее сообщалось, что в Украине задержали "вора в законе" из базы Интерпола

А в конце марта из Украины выдворили грузинского "вора в законе "Валеру Кутаисского".

 

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Теги: Польша, видео, фото, преступность, убийство, ГПУ, выдача
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    04.06.2019, 21:32
Оценка:  0
ВыВсеВрети
маска прикольная.
Ruspidor    04.06.2019, 21:17
Оценка:  -1
Ruspidor
Зачем Польше потрох?!
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