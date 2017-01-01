Укрзализныця запустила 26 летних поездов на юг

Дополнительные поезда также введут на выходные, припадающие на День Конституции и Троицу.

В Украине назначили 26 летних поездов в южном направлении. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця назначила еще четыре летних поезда, увеличив их общее количество до 26. Поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ", - указали в компании.

Кроме того, ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, компания начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на 22 поезда, которые будут курсировать к морским курортам.

Напомним, Укрзализныця увеличила чистую прибыль на 80%. Впервые за много лет сумма реализованных капитальных инвестиций не только покрыла амортизацию, но и превысила ее.

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