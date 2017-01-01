На Киевщине задержали серийного вора церковного имущества

Правоохранители проверяют причастность мужчины еще к 74 кражам из церквей в Киевской области.

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, совершившего кражи церковного имущества из нескольких храмов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 4 июня.

"Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

"Так, например, священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм. Собственность полицейские изъяли", – отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.

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Напомним, на прошлой неделе в Киевской области ограбили три церкви за сутки. Во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки. Пропали старинные иконы и денежные пожертвования.

Также сообщалось, что в Донецкой области из храма украли мощи Георгия Победоносца. Пойманный злоумышленник заявил, что слышал о чудодейственной силе, которой якобы обладают данные реликвии.

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