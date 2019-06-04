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На Кировоградщине загорелось здание РГА

Комментариев: 1
В административное здание ударила молния, после чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать через два часа.
Пожар в Благовещенском
Пожар в Благовещенском
dsns.gov.ua

В городе Благовещенское Кировоградской области во вторник, 4 июня, от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресc-службе ГСЧС.

По информации спасателей, в 18:10, в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре админздания на ул. Героев Украины в Благовещенском.

По прибытию спасатели установили, что горит около 300 квадратных метров кровли здания. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 25 спасателей.

Травмированных и погибших не обнаружено. Пожар ликвидировали в 20:30.

 

 

Напомним, сегодня под Киевом потушили масштабный пожар на птицефабрике. 

А накануне в Харьковской области произошел пожар на заводе по переработке газа

 

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Теги: молния, пожар, пожарные, Кировоградская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tetyalissa    04.06.2019, 22:12
Оценка:  0
tetyalissa
Боже !!! Вот это здание РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ ? Да у меня свинарник
лучше выглядит !!! Разворовали всё под чистую . Зданию лет 200 будет.
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