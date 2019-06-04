На Кировоградщине загорелось здание РГА
В городе Благовещенское Кировоградской области во вторник, 4 июня, от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресc-службе ГСЧС.
По информации спасателей, в 18:10, в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре админздания на ул. Героев Украины в Благовещенском.
По прибытию спасатели установили, что горит около 300 квадратных метров кровли здания. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 25 спасателей.
Травмированных и погибших не обнаружено. Пожар ликвидировали в 20:30.
Cмотрите фотогалерею: На Кировоградщине загорелось здание РГА
Напомним, сегодня под Киевом потушили масштабный пожар на птицефабрике.
А накануне в Харьковской области произошел пожар на заводе по переработке газа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
лучше выглядит !!! Разворовали всё под чистую . Зданию лет 200 будет.