Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский прокомментировал слухи о дефолте

Комментариев: 2
Глава государства заявил, что слухи о дефолте являются продуманной акцией, которая не совпадает с его позицией.
Зеленский опроверг слухи о дефолте
Зеленский опроверг слухи о дефолте
Адміністрація президента

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Брюссель во вторник, 4 июня, заявил, что информация якобы о дефолте в Украине - слухи которые не имеют ничего общего с его официальной позицией. Об этом сообщает Администрация президента в Тwitter.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт.

Позже в Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Брюссель, дефолт, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    04.06.2019, 22:46
Оценка:  -4
Мыкола
Дефолта не будет: нельзя обижать хозяев ! А вот по заявлению жирного кота Стефанчука, будущий парламент, если он будет контролироваться слугами народа, должен отменить все социальные гарантии: пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование ! Это как понимать?
Kostos    04.06.2019, 22:51
Оценка:  +2
Kostos
ПНХ - вот как это панимать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь