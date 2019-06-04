Обнародовано видео, где Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ КП

В ПЦУ обнародовали видео, которое опровергает слова патриарха о том, что Киевский патриархат не ликвидирован.

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря во вторник, 4 июня, обнародовал видео, на котором патриарх Филарет собственноручно подписывает документ о ликвидации Киевского патриархата. Также он опубликовал скан соответствующего документа.

"Видео Поместного Собора УПЦ КП 15.12.18 г. в Малой Софии. Смотрите внимательно и делайте выводы. Соборным решением УПЦ КП прекратила свое отдельное существование и Патриарх Филарет это поддержал, проголосовал и поставил подпись под документом - Постановлением Собора. С видео можно убедиться, что текст, который подписывает Патриарх и текст, представленный ниже на отсканированном изображении - идентичны", - написал Заря.

Архиепископ объяснил, что до Поместного Собора в соседнем помещении было собрано всех архиереев, где им лично, как секретарем Синода, было зачитано весь текст проекта постановления и принято начать Поместный Собор с такой повесткой дня.

"Поэтому, собственно, митрополит Михаил не читает текст полностью, потому что архиереи его только слышали, а только объявляет сущность проекта решения", - отметил он.

На вопросы пользователей о том, для чего Заря обнародовал материалы, он ответил что сделал заявление "чтобы опровергнуть утверждение, что "такого Собора не было и решений таких не было".

Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.

Накануне почетный патриарх Филарет собрал настоятелей Киевских храмов и призвал их присягнуть ему на верность.

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