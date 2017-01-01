Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Согласована дата саммита Украина-ЕС

Комментариев: 0
Зеленский и Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.

Со своей стороны глава Еврокомиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-ЕС, саммит, Брюссель, Владимир Зеленский, Жан Клод Юнкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь