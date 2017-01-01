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В ЕК объяснили, когда Украина получит второй транш

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Украина получит 500 миллионов евро второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств.
Украина получит €500 млн от ЕС при выполнении ряда условий
Украина получит €500 млн от ЕС при выполнении ряда условий
president.gov.ua

Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе.

Украинский президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

"В этой связи европейскую сторону уведомили о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Домбровскис также выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с миссией МВФ, которая находилась в Киеве. В Фонде отметили, что дальнейшее сотрудничество обсудят после формирования парламента и правительства.

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Теги: ЕС, транш, Владимир Зеленский, Требования, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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