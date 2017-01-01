В Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Владимиром Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке, передает Интерфакс-Украина.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил официальный представитель ЕК.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Согласована дата саммита Украина-ЕС

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