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В Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским

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В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Владимиром Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.
Еврокомиссия назвала теплой встречу Юнкера и Зеленского
Еврокомиссия назвала теплой встречу Юнкера и Зеленского

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке, передает Интерфакс-Украина.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил официальный представитель ЕК.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Согласована дата саммита Украина-ЕС

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Теги: встреча, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Жан Клод Юнкер
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Источник: korrespondent.net

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