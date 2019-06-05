В полиции сообщили, из какого оружия убили ребенка под Киевом

Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки, а не из пистолета, сообщили правоохранители.

Погибший пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине был ранен из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, передает ТСН.

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли - ред.)", - сказал он.

Нашли ли сейчас винтовку, милиционер не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что ребенка в Переяслав-Хмельницком убили из пистолета, но его до сих пор не нашли.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер.

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