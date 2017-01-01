Итоги 4 июня: Визит Зеленского и арест полицейских

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский отправился в первый зарубежный визит в качестве президента, суд арестовал полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд арестовал полицейских, убивших ребенка

Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.

Иван Приходько и Владимир Петровец арестованы на два месяца без права выхода под залог. На заседании суда оба обвиняемых отрицали свою вину в гибели Кирилла Тлявова.

ВР не стала рассматривать законопроект Зеленского

Нардепы не включили в повестку дня проект закона президента Владимира Зеленского относительно импичмента. “За“ проголосовал 101 депутат при 226 необходимых. Замглавы АП Руслан Рябошапка отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте.

Депутаты также не поддержали включение в повестку дня законопроекты О рынке электроэнергии по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения.

Мэр Одессы попал в базу Миротворца

Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в базе Миротворца, где появилось досье на него. На сайте опубликованы его российские паспорта, фотографии и провокационные высказывания.

На сайте говорится, что на человека с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, и такой же датой, и местом рождения, выдавались паспорта РФ.

КСУ рассмотрит вопрос роспуска Рады как неотложный

Большая палата Конституционного Суда на заседании во вторник, 4 июня, признала неотложным рассмотрение законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что судьи решили рассматривать это дело “в форме устного производства“.

Зеленский прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Это его первый зарубежный визит в качестве президента. Зеленский встретился с топ-чиновниками Евросоюза.

В Переяславе активисты забросали полицию петардами

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области вечером во вторник, 4 июня, прошла акция протеста из-за убийства ребенка. В полицейских запускали петарды и дымовые шашки.

Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово “Убийцы“.