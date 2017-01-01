Итоги 4 июня: Визит Зеленского и арест полицейских
Зеленский отправился в первый зарубежный визит в качестве президента, суд арестовал полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Суд арестовал полицейских, убивших ребенка
Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.
Иван Приходько и Владимир Петровец арестованы на два месяца без права выхода под залог. На заседании суда оба обвиняемых отрицали свою вину в гибели Кирилла Тлявова.
ВР не стала рассматривать законопроект Зеленского
Нардепы не включили в повестку дня проект закона президента Владимира Зеленского относительно импичмента. “За“ проголосовал 101 депутат при 226 необходимых. Замглавы АП Руслан Рябошапка отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте.
Депутаты также не поддержали включение в повестку дня законопроекты О рынке электроэнергии по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения.
Мэр Одессы попал в базу Миротворца
Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в базе Миротворца, где появилось досье на него. На сайте опубликованы его российские паспорта, фотографии и провокационные высказывания.
На сайте говорится, что на человека с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, и такой же датой, и местом рождения, выдавались паспорта РФ.
КСУ рассмотрит вопрос роспуска Рады как неотложный
Большая палата Конституционного Суда на заседании во вторник, 4 июня, признала неотложным рассмотрение законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Отмечается, что судьи решили рассматривать это дело “в форме устного производства“.
Зеленский прибыл в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
Это его первый зарубежный визит в качестве президента. Зеленский встретился с топ-чиновниками Евросоюза.
В Переяславе активисты забросали полицию петардами
В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области вечером во вторник, 4 июня, прошла акция протеста из-за убийства ребенка. В полицейских запускали петарды и дымовые шашки.
Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово “Убийцы“.